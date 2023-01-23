『Logicool G PRO X2 LIGHTSPEED 白色【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 11時 36分に出品され03月22日 11時 36分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Logicool G PRO X 2 LIGHTSPEED



替えのイヤーパット未使用

動作確認済み、不具合ありません。

非喫煙者なのでタバコの匂いなどありません。

2024年4月購入ですが、初日のみの数時間の使用なので綺麗です。画像をご確認下さい。



付属品は3枚目の写真を参考にしてください。



商品の状態に関してはご自身でご判断の上、ご購入下さい。

中古品の為、神経質な方の購入はお控え下さい。

何か気になる点が場合は気軽に質問してください。

発送中の事故に対する商品の保証は出来ませんのでご了承ください。



ご検討のほどよろしくお願いします。





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プロゲーマー 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロジクール