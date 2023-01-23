『【極美品】カルティエ ハンドバッグ マストライン ターンロック 付属品完備【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 07分に出品され03月17日 12時 07分に終了予定です。即決価格は17,434円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cartier カルティエ マストライン ハンドバッグ フォーマル ターンロック ボルドー



【状態】

使用感のほとんど無い美品です。

クリーニング済み。

目立ったキズや汚れなし。

内側もとても綺麗な状態です。



【仕様】

ブランド：Cartier カルティエ

ライン：マストライン

商品名：ターンロック ハンドバッグ

素材：レザー

カラー：ボルドー

内側：ファスナーポケット×1 オープンポケット×1



付属品：保存箱、保存袋（汚れあり）、ギャランティーカード、ケアカード



【サイズ】

縦: 約 22cm

幅: 約 28cm

マチ: 約 9cm

ハンドル高さ：約 10.5㎝



他フリマでも出品しています

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◆購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

鑑定済商品となりますのでご安心下さい。



2410010 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】カルティエ

ハンドバッグ

マストライン

ターンロック

付属品完備