『FENDI バイザウェイ ミディアム ショルダー ハンドバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 13時 56分に出品され03月25日 13時 56分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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FENDI バイザウェイ ミディアム



★即購入OK ★

実物の写真 サイズ：W約28cm x H約18cm x D約13cm



ハンドルの長さ：約17cm

ストラップドロップの長さ：約4cm

ショルダーの長さ 約93cm - 110cm

素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。 ご了承ください。



開閉式：ファスナー

付属品：ショルダーストラップ 保存袋



ヤマトで発送予定です。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ FENDI

バイザウェイ ミディアム ショルダー ハンドバッグ