『GUCCI【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 09時 36分に出品され03月24日 09時 36分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2020年夏に購入したGUCCIのショルダーバッグを出品します。

4年前に9万円ほどで購入して、大切に使っていました。

GUCCI専用ケースバッグに入れてお送りします。

大変お買い得なので、ぜひ購入ください＾＾

角スレは写真をご確認ください。



使用にはなんの問題もございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GUCCI