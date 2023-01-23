『エルエルビーン ダウンジャケット ウルトラライト グースダウン ブルー 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 02時 55分に出品され03月20日 02時 55分に終了予定です。即決価格は12,077円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❏ 状態 ❏



目立つ汚れや破れは見当たらず、使用感もそこまでございません。生地の状態も良好で全体的にキレイな状態になります。





❏ サイズ ❏



（注）同じ表記サイズでも、生産国や型番によってサイズ感は異なります。必ず実寸にて確認ください。



【表記】L



【実寸】着丈７０cm 身幅５８cm 肩幅５０cm 袖丈７０cm







❏ 素材 ❏



ナイロン：１００％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エルエルビーン ダウンジャケット ウルトラライト グースダウン ブルー 美品