『SanDisk Extreme PRO 500GB M.2 NVMe SSD【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 03分に出品され03月19日 02時 03分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>内蔵型SSD
|商品の状態:
|新品、未使用
【メガテン様専用】SanDisk Ultra 3D SSD 500GB 3つ
¥ 9360
内蔵SSD 2.5インチ 1TB Crucial 4988755-041249
¥ 7800
新品未開封 Kingston A400 SSD 960GB 2個セット
¥ 7956
XrayDisk SATA SSD 256GB 2.5インチ 10個セット
¥ 11600
Samsung 990 PRO 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2
¥ 10140
未開封 KINGSTON Nv2 Nvme M2 Ssd 2TB
¥ 7800
（新品未使用）エスケイハイニックス Platinum P41 2TB PCIe
¥ 10500
【未開封】Samsung 990 PRO 4TB PCIe Gen 4.0 x4
¥ 20400
Samsung 870 EVO 2TB SATA 2.5インチ SSD
¥ 11950
Kingston NV2 2TB 6000MHz NVMe SSD
¥ 7800
【新品未開封】2TB SATA III SSD SUNEAST SE900
¥ 8580
SSD 内蔵 4TB
¥ 10530
T75 i7 16GB タッチパネル SSD搭載 Windows 11
¥ 10140
Crucial MX500 1000GB 2.5インチSSD
¥ 7254
未開封 P600 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD 2Tb
¥ 8970
シリコンパワー 2.5インチ SSD 1TB 2個セット！
¥ 10140
未使用品 SSD 2TB 2.5インチ
¥ 10529
Kingston NV2 2TB NVMe SSD
¥ 7801
落札価格10725円
211 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！