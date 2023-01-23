『SanDisk Extreme PRO 500GB M.2 NVMe SSD【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 02時 03分に出品され03月19日 02時 03分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在211件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能ストレージ】

SanDisk Extreme PRO M.2 NVMe 3D SSDは、3400MB/sの読み取り速度と2500MB/sの書き込み速度を誇り、データ転送が迅速です。



【大容量とコンパクト設計】

500GBのストレージを提供し、M.2フォームファクタにより、スペースを取らずに高性能を実現します。



【クリエイティブとゲーミングに最適】

このSSDは、クリエイティブな作業やゲームプレイにおいて、妥協のないパフォーマンスを提供します。



- ブランド: SanDisk

- モデル名: Extreme PRO

- タイプ: M.2 NVMe 3D SSD

- ストレージ容量: 500GB

- 読み取り速度: 3400MB/s

- 書き込み速度: 2500MB/s



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>内蔵型SSD 商品の状態: 新品、未使用