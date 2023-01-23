『Czech Army チェコ軍 M60 ライナージャケット 60年代 グリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 16時 38分に出品され03月10日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,316円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆Czech Army / M60 / Liner Jacket / Military / 1964 / Green / 60s / Vintage



60年代ヴィンテージ、チェコ軍のM60ライナージャケットです。

アメリカ軍のキルトライナーをはじめ、ここ数年ライナーをアウター使いするファッションが市民権を得ていますが、チェコ軍のライナーはデザイン、サイズ感共に抜群の人気のアイテムです。

サイズが小さめなので女性の方にもオススメです。



【Brand/ブランド】

Czech Army/チェコ軍



【Item/アイテム】

M60 Liner Jacket/ライナージャケット



【実寸サイズ】

着丈： 63cm(※襟下の縫い目から裾まで)

肩幅： 45cm

身幅： 58cm(※脇下から脇下まで)

袖丈： 59cm(※肩の縫い目から袖口まで)

※平置きで採寸。誤差はご了承願います。



【Detail/詳細】

Czech Army/チェコ軍

Liner/ライナー

1964

60s/60年代

EURO古着



【Material/素材】

品質表示なし



【Condition/コンディション】

◆やや傷・汚れあり

毛玉・毛羽立ち感あり



※古着になりますので多少の見落としはご容赦ください。

あくまで古着、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



◆コンパクトに梱包させていただきます。

※らくらくメルカリ便(匿名配送)



◆注意事項

NCNRになりますので宜しくお願い致します。



※相場などにより値上げする場合がありますので

ご了承お願い致します。

※アイテムによってはお値引き致します。

お値引き出来ないことが多いと思います。

多少の値下げ希望の際は【希望金額】をお願いします。

ない場合は返答致しません。

カラー...グリーン

サイズ...M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Czech

Army

チェコ軍

M60

ライナージャケット

60年代

グリーン