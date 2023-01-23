『【新品】エルメス コンスタンスミニ w刻印【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 10分に出品され03月07日 22時 10分に終了予定です。即決価格は1,288,000円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



エルメス/型名···コンスタンス



11月エルメス正規店で購入したコンスタンスミニです。自宅保管の新品です。



バッグの色：ノワール（黒）

金具の色：ゴールド

素材：エプソン

刻印：W



エルメス正規店で購入したという証明のレシートを載せております。



すり替え防止のため返品、返金いたしかねます。

新品未使用になりますが細かいことを気にされる方は購入をお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品】エルメス コンスタンスミニ

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