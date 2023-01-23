『COOTIE「T/C Seed Stitch Training Top」【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 47分に出品され03月20日 17時 47分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 COOTIE PRODUCTIONS 2024SS



オリジナルで作成したT/C鹿の子を使用したT/C Seed Stitch Training Topです。



通気性、光沢とドレープに優れ、生地表は特有のジャリ感を持ち、表ポリエステル、裏コットンなので肌触りがいいのも特徴です。



ラグランの切り替えと肘の切り替えにパイピングを施しデザインのアクセントに。



ゆったりとしたワイドシルエットでつくられています。



【素材】

68% Polyester , 30% Cotton , 2% Polyurethane



【サイズ】

Mサイズ

着丈68センチ

身幅73センチ

裄丈89センチ



正規店購入。

新品未使用になります。



よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: クーティープロダクションズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ COOTIE「T/C

Seed

Stitch

Training

Top」