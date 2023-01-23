『COOTIE「T/C Seed Stitch Training Top」【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 47分に出品され03月20日 17時 47分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|クーティープロダクションズ
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¥ 11050
落札価格20400円
916 入札履歴
終了
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