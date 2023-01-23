『Combi コンビ ネムリラ オートスイング bedi long ハイローチェア【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 20時 42分に出品され03月20日 20時 42分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Combi コンビ ホワイトレーベル

ハイローチェア スウィングベッド＆チェア

ネムリラ AUTO SWING BEDi Long スリープシェル EG

定価￥69,300（税込）



［商品説明］

1歳頃までの「オートスウィング」と「のび～るステップ」搭載。さらに「スリープシェル」や「ダッコシートプレミアム」で安心・快適なハイグレードモデルです。



［状態］

カバー、クッション、肩ベルト等の洗える部分は洗濯済みです。メロディー、オートスウィングの動作確認済み。特に目立つ傷や汚れはありません。



数ヶ月しか使用しておらず、使用時にはバスタオルを敷いておりましたので状態変わりなく綺麗です。



［スペック］

●対象年齢

新生児～4才頃（体重18kg以下）

●サイズ（最小値は幌含まず）

ハイ：W525×D690～990×H680～1075mm

ロー：W525×D835～990×H400～790mm

●重量

12.8kg



［付属品］

写真に写っている物が全てです。



コンディションは個人によって感覚が異なるため、心配な方や神経質な方、完璧な商品をご希望の方は、ご購入前によくご検討ください。中古品であることにご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。



種別···ハイチェア



#美品 #電動 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用家具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コンビ