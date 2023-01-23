『エメルリファインズ ベルテッドフレアロングコート 女優襟 S ウール ベージュ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 23時 16分に出品され04月10日 23時 16分に終了予定です。即決価格は9,542円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉大歓迎！



【商品説明】

●アイテム

EMMEL REFINES ベルト付き ロングコート ショールカラー

ウール素材 Aライン

●サイズ

着丈110

肩幅43

身幅52

袖丈65

（素人採寸です。ご了承下さい。）



●状態

目立った傷汚れはありません。



※その他の状態については、写真でご確認ください。

●購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品

その他ネット購入

不要になった私物

【その他】



●多少のお値下げは受け付けますので、具体的な金額をご提示ください。

●素人検品のため、商品の状態については写真等で判断をお願いいたします。また、中古品にご理解のある方のみ、ご検討をお願いいたします。

●プロフィールをご一読ください。

管理番号 M411142⁻21‐90 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エメルリファインズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ エメルリファインズ

ベルテッドフレアロングコート 女優襟 S ウール

ベージュ