『Penhaligons The Inimitable【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 02分に出品され03月14日 04時 02分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランドの歴史】

Penhaligonsは、1870年に設立された英国の高級香水ブランドです。伝統的な製法と現代的なデザインを融合させた香水を提供しています。



【製品の特徴】

『The Inimitable William Penhaligon』は、ユニセックスな香りで、個性的なフレグランスを求める方に最適です。洗練されたボトルデザインは、インテリアとしても映えるアイテムです。



キャップ紛失しております。



- ブランド: Penhaligons

- 商品名: The Inimitable William Penhaligon

- シリーズ名: Portraits

- ボトルデザイン: 透明なガラスボトル

- スプレーヘッド: メタル製スプレーヘッド



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#taccasci香水一覧はこちら 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし