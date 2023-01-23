『ディーンアンドデルーカ かごバッグ小 ビームス【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 08時 39分に出品され03月08日 08時 39分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DEAN ＆ DELUCA×BEAMS COUTURE 保冷かごバッグ小 2024







「BEAMS COUTURE（ビームス クチュール）」とのコラボレーションアイテム第3弾が登場。

保冷機能はそのままに、 新たなデザインの「保冷かごバッグ」をショルダーでもトップハンドルキャリーでも使える2WAY仕様で展開いたします。 手仕事で形を整えており、あたたかみのある雰囲気に仕上げました。







・用途で選べる大・小2サイズ展開

・前回好評だった舟型を採用

・ボディは全て手仕事で、あたたかみのある仕上がり

・ショルダーでもトップハンドルキャリーでも使える2WAY仕様

・保冷バッグ、ショルダーストラップは取り外しができます

・部分的に合成皮革を使用しており、お手入れが簡単

＊こちらの商品はオンラインストア限定販売でございます。DEAN ＆ DELUCA店舗でのお取扱いはございませんのでご注意ください。



＊自然素材を使用しているため1点ずつ風合いが異なります。天然草木ならではの色味の違い、編み方の個性などは交換・返品対象外とさせていただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ディーンアンドデルーカ かごバッグ小 ビームス