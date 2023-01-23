『[美品] BOSS BD-2 ギターエフェクター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 57分に出品され03月12日 23時 57分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 機材入れ替えのため出品します。

2023年2月に購入、自宅のみ使用、喫煙なし



微小な傷などありますが、基本的に美品です。

動作正常、問題なし。



美品ではありますが、あくまで中古品になりますので神経質な方は購入をお控えください。

NCNRでお願いします。





以下はAIによる商品説明



【高品質なオーバードライブ】

BOSSのBD-2 Blues Driverは、ギターの音色に深みを加えるための高品質なオーバードライブペダルです。特にブルースやロックのプレイに最適で、豊かなサウンドを提供します。



【シンプルな操作性】

LEVEL、TONE、GAINの3つのノブで、直感的に音色を調整可能。初心者からプロまで、幅広いプレイヤーに対応します。



【堅牢なデザイン】

マレーシア製で、耐久性に優れた設計。ライブパフォーマンスやスタジオでの使用にも安心してご利用いただけます。



- モデル: BD-2

- ブランド: BOSS

- 色: 青

- 機能: オーバードライブ

- 製造国: マレーシア

- 電源: 9V電池

- 付属品: 取扱説明書、箱



ご覧いただきありがとうございます。



種類···エレキギター



メーカー···BOSS 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ボス