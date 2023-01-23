『[美品] BOSS BD-2 ギターエフェクター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 57分に出品され03月12日 23時 57分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ボス
shibuyagakki SILVER FACE NKTゲルマニウム‼️
¥ 21758
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¥ 10500
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¥ 20700
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¥ 10500
PRS Archtop Ⅱ 10top
¥ 552000
line6 echo park
¥ 7020
SANSAMP GT2
¥ 9360
One Control BUTTER YELLOW AUTO QUACK
¥ 7488
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¥ 10920
【カスタム】【改造】美品 ストラトタイプ
¥ 10139
BOSS SD-1 1982年 日本製
¥ 8580
UAFX OX STOMP (純正電源アダプター付)
¥ 22500
BOSS AD-10 Acoustic Preamp
¥ 14400
落札価格7020円
96 入札履歴
終了
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