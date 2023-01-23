『新品 AURALEE AIRY WOOL CHECK SHIRT サイズ3【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 51分に出品され03月21日 12時 51分に終了予定です。即決価格は32,640円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 auralee AIRY WOOL CHECK SHIRT

オーラリー エアリー ウール チェックシャツ



カラー：BLUE CHECK / ブルーチェック



型番：A24AS01WN



・素材と生地

上質なウール素材を使用し、甘撚りの糸を甘めに織り上げることで柔らかく膨らみのある風合いに仕上げた独特の生地を使用。異なる色の糸を組み合わせることで柔らかい印象のチェック柄を表現しています。起毛感や膨らみを感じることのできるとても軽い素材です。



・デザイン

ほどよくゆとりを持たせたリラックスシルエットのレギュラーカラーシャツ。襟はほどよい大きさのレギュラーカラー仕様。袖口はシングルカフス。左胸にポケットを配置。バックヨークの左右にタックを入れることで肩周りの可動域を広げ、快適な着心地に。



サイズ：3

このサイズは現状手元にある最後の一点です。



新品未使用品のタグ付きです。



購入前に必ずプロフを一読くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: オーラリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

AURALEE

AIRY

WOOL

CHECK

SHIRT

サイズ3