『新品 drip ボディバッグ「HALF DAYPACK」 ハーフデイパック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 02時 40分に出品され04月18日 02時 40分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPadユーザーのためのボディバッグ「HALF DAYPACK」



前回のモデルを使用していて、そちらが今の現役なので、保管していた新型のものを出品しました。

袋から出していない完全未使用品です。



iPadをもっと快適に持ち運ぶためのバッグをコンセプトとして、トバログさんと一緒に開発したHALF DAYPACK。 以前まで発売していたHALF DAYPACKと形状や仕様は変えず、ボディに使用する生地をCORDURAバリスティックナイロンに変更しました。 ごわっとした硬めの質感でより高級感が増しただけでなく、強靭な生地により耐久性も向上しました。

アイテム詳細

■サイズ タブレットスリーブの実寸値：横幅約26cm、高さ約21cm、厚さ約2cm 前面収納の実寸値：横幅約30cm、高さ約23cm、マチ約11.5cm 背面ポケットの実寸値：奥行き約13cm、横幅約14cm ショルダーストラップの幅：5cm ■重さ 約350g ■素材 CORDURAバリスティックナイロン ■互換性 11インチ iPad （純正のSmart Keyboard FolioやMagic Keyboardなどのキーボードを取り付けた状態でも収納可能） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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メンズ

バッグ タグ 新品

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ボディバッグ「HALF

DAYPACK」

ハーフデイパック