『Hender Scheme Pig Flap Shoulder Bag Big【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 20時 41分に出品され04月16日 20時 41分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の８月に実店舗にて新品で購入し、１度のみ使用しました。状態は写真にてご確認下さい。



【ブランド紹介】

Hender Schemeは、洗練されたデザインと高品質な素材を使用したバッグで知られています。このショルダーバッグは、スタイリッシュでありながら実用的なアイテムです。



【素材とデザイン】

柔らかなスエード素材を使用しており、手触りが良く、耐久性にも優れています。グレーの色合いは、どんなスタイルにも合わせやすく、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【機能性】

ショルダーバッグとしての使い勝手が良く、日常使いに最適です。



【付属品について】

HenderScheme オリジナル袋 付き。（梱包の際に４つ折りにして郵送させていただきます。）



【サイズ】

ショルダー紐 ９６cm

幅 ３９cm

高さ ３２cm

マチ ３cm



- ブランド: Hender Scheme

- 色: グレー

- 素材: PIG LEATHER

- スタイル: ショルダーバッグ

- タグ: 未使用

- ロゴ: Hender Scheme

- 付属品: タグ オリジナル袋



【郵送方法】

ゆうパケットポスト



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Hender

Scheme

Pig

Flap

Shoulder

Bag

Big