『ノースフェイス ニット ナイロン ダウンジャケット ネイビー メンズ Mサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 49分に出品され03月25日 03時 49分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在988件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ノースフェイス ニット ナイロン ダウンジャケット ネイビー メンズ Mサイズ





【商品詳細】



●ブランド : THE NORTH FACE

ノースフェイス



● カラー : ネイビー



●状態 : 左右ポケット部分にダメージ有り。

その他に特に目立つスレ汚れありません。

綺麗な商品です。



●ホームクリーニング済み



●サイズ : Mサイズです。



・着丈··· 68cm

・身幅··· 51cm

・肩幅··· 41cm

・袖丈··· 63cm



※実寸測定です。

※測定方法によっては、多少誤差が出る可能性があります。

※各部分のサイズをしっかりご確認ください。

※海外サイズの為、同じサイズ表記でも日本規格とサイズ感が異なる場合がございます。



●海外限定商品です。







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【梱包 発送について】



※一番安価な方法にて発送いたします。



※当方はECOを推奨しております。リサイクル段ボールでの発送となりますのでご了承ください。



※商品を圧縮した状態で発送することがあり

ますのでご了承ください。



※匿名配送を希望のお客様は、必ず購入前にコメン

ト欄よりお願い致します。料金を別途頂きます。



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#ノースフェイス

#ダウンジャケット

#日本未発売

#キッズ

#韓国



管理番号 1019-048





素材···ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ノースフェイス

ニット

ナイロン

ダウンジャケット

ネイビー

メンズ

Mサイズ