『新品 Botanical Beauty Dress herlipto【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 08時 17分に出品され04月20日 08時 17分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 定価22,727



【サイズ】

S/M

状況に応じて在庫切れの可能性もあります。





様々なオケージョンシーンでお召しになれる、女性らしさを引き上げてくれるケープのようなフリルが印象的なドレス。



エアリーな楊柳シフォンに細かいプリーツを施し、ヘムに向かって消しプリーツにしているため、Iラインながらも動いた時のシルエットが綺麗に見えるデザインになっています。



また、繊細なタッチによって表現されたボタニカル柄が奥行きのある女性らしさを引き立てます。



上半身を華奢な印象に魅せ、後ろ姿もフェミニンに魅せてくれるケープのようなデザインもポイント。

ウエストはゴム仕様になっており、ラインは美しいままスタイルアップを叶えてくれます。



360°どこから見ても美しい、品とフェミニンさを兼ね備えたドレスです。





【ご注意】

海外のインポート品になりますので、洗濯タグと織タグはありません。海外製品となりますので、日本サイズの寸法と誤差がある可能性があります。画像の色と違く見える場合があります。ご理解した上で、ご購入お願い致します。



【発送】

ご購入から4~7日以内に発送致します。天候状況や土日祝日が挟む場合は発送が前後する可能性もありますので、ご了承ください。



【返品】

発送前に検品を行なっていますが、購入した商品と異なる商品が手元に届いた場合はお知らせください。イメージと違った場合は返品対象外となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 新品 Botanical

Beauty

Dress

herlipto