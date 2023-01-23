『グラデーション リバーシブルマフラー 35*180cm【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 08時 39分に出品され04月19日 08時 39分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ：35*180cm（フリンジ部分各8cm含む）

素材：ウール＆カシミヤ混紡



柔らかな手触りが特徴のリバーシブルマフラー。ブラウンからベージュへの美しいグラデーションが、高級感と気品を演出します。クラシックなジャカードデザインが特徴で、シンプルながらも存在感のあるスタイルを楽しめます。秋冬のコーディネートにぴったりで、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすい一品。数量限定のため、お早めにどうぞ！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ グラデーション

リバーシブルマフラー

35*180cm