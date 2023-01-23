『LAppartement ショールカラー サテン ガウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 57分に出品され03月18日 19時 57分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただきありがとうございます♪

丸の内の店舗で購入しました。

色違いを愛用中のため綺麗なうちに！

サッと羽織るだけで優雅な印象になれるガウン☆

光沢のある生地とリラックス感のあるデザインで

気兼ねなく羽織れる一枚です。

※お値下げ不可



Shawl Collar Satin Gown

カラー...ベージュ

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

季節感...春, 夏, 秋, 冬

42,900円(税込)



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カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ LAppartement

ショールカラー

サテン

ガウン