『新品 グレースコンチネンタル パッチワークワンピース フレア シルク 総柄 S【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 19時 57分に出品され04月16日 19時 57分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◆説明

GRACE CONTINENTALのシルク100%のパッチワークワンピースです！



定価 39900円



◆アイテム

未使用品 グレースコンチネンタル GRACE CONTINENTAL

パッチワークワンピース ノースリーブ シルク 36



◆カラー

ブラウン系

◆サイズ

S 36

着丈98cm 肩紐含む

身幅38cm

⚠️◯cm◯kgですが、どんな感じですか？など聞かれましても、トラブルの原因になるので、お答えできません。

✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



■状態

タグ付きの未使用品です！

目立つ傷や汚れはありません。





◆購入元

ショップ

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品（鑑定済）



■注意点

照明やカメラ等の関係上実際の色とは

多少異なる場合がある事をご了承下さい。

古着にご理解頂ける方だと幸いです。

たたみ又は圧縮梱包のシワに関しては

ご理解下さい。

aaaa2 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: グレースコンチネンタル

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 新品

グレースコンチネンタル

パッチワークワンピース

フレア

シルク

総柄

S