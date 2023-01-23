『大阪送料無料★3か月保障付き★洗濯機★2023年★AQW-V7E3★S-782【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 26分に出品され03月17日 04時 26分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大阪送料無料★3か月保障付き★洗濯機★2023年★アクア★7kg★AQW-V7E3★S-782



【在庫数500台以上！！冷蔵庫、洗濯機専門店！！リユースショップパティナ】



冷蔵庫、洗濯機セット購入で

お値引きさせて頂きます！^ ^

単品でのお値引きはご了承くださいませm(__)m



特に冷蔵庫・洗濯機をたくさん出品しておりますので

出品一覧より是非ご覧ください。



【商品の発送について】

★大阪全域配送設置無料★

※大型家電でエレベーターのないのマンションであればお手伝い頂ければ送料無料とさせていただきますm(__)m



●大阪府以外

【送料が別途発生】しますので購入前に必ずコメントをお願い致します！

当店で梱包後、佐川急便で発送させて頂きます。

到着予定は発送日から1〜2日以内には到着します。

※玄関先までのお届けとなります。





【洗濯機/冷蔵庫詳細】

●メーカー：AQUA

●型番：AQW-V7E3

●年式：2023年

●カラー:ホワイト

●容量：7kg

●付属品：写真のものが全てです。



洗濯機の場合：給水ホース、排水ホースをおまけとしてつけております。

※蛇口側のアタッチメントは付属しておりません。

説明書はございませんがメーカーHPから簡単に見る事ができます。





●状態：洗濯槽内プラスチック部分削れ、パネル黄ばみあり。



中古品につき細かい傷や細部に汚れが残っている可能性が

ございますがご了承ください。



【当店だけの５つのサービス！】

①大阪全域配送設置無料！

大阪府内であれば基本的に自社配送となります。

大型家電や階段の自社配送の場合、お手伝いをお願いしますm(__)m

お手伝いがない場合、2人配送となりますのでプラス料金を頂きます！



②安心の3か月保証付き。

ネットで写真はあるけど実際に商品を見てないのに中古品を買うのは

不安だというお客様の為に3か月間保証期間を設けております。



③配送日指定可能です。

引っ越しでの入居日に配送希望や、故障で急遽必要になった場合にも

できる限り対応させていただきます。



④大阪府お住まいのお客様に限り有料にはなりますが

冷蔵庫洗濯機の引き取りにも対応致します。



⑤冷蔵庫洗濯機セット2000円割引きあり！ 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: アクア