『ステップワゴン フリード GB7 GB8 青LED付き コンソールボックス【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 22時 06分に出品され04月22日 22時 06分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 15米黒box

ホンダフリード

ホンダフリード+※ハイブリッド車専用

【型式】GB7型GB8型



ステップワゴンRK1 / RK2（2009/10〜2015/4）

ステップワゴンスパーダRK5 / RK6（2009/10〜2015/4）

ステップワゴンRP1 / RP2（2015/10〜）ハイブリット車には取付不可

ステップワゴンスパーダRP3 / RP4（2015/10〜）ハイブリット車には取付不可



【収納ボックス】運転席と助手席の間のウォークスルースペースに置くだけで、より広く便利な収納スペース。



【USBポートがあるUSBハブ】

1.ティッシュ収納ボックスも設置しており、収納スペースを増えます。

2.ブルーのLED灯が付き、夜車内が暗い時、小物を探すことに便利になります。車内の灯を開けることが要らなく、運転の安全を確保する。

3.前席+後席に 5口USBポートを増設、後部座席の乗客にも便利になります。



【高品質の素材】表面に上質な素材を使用、高級感のある質感の生地で、摩擦にも強くて、汚れがつきにく、しっかりした作りです。



【備考】 本コンソールボックス汎用品ですので運転席と助手席の間に18cm以上のスペースが確保出来、床面が平らなお車でしたらお取付けが可能でございます。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

車

アクセサリー タグ ステップワゴン

フリード

GB7

GB8

青LED付き

コンソールボックス