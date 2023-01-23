『オムプリッセイッセイミヤケ ブルゾン BASICS JL440【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 17時 21分に出品され03月28日 17時 21分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オムプリッセイッセイミヤケ

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

商品名:BASICS

品番:HP55JL440

価格:¥33,000

カラー:ブラック

サイズ:3 ※サイズは写真5枚目でご確認下さい。



ポリエステル素材特有の乾きやすさを備え、携帯性や軽やかな着心地が特徴のジップアップ長袖トレーナーです。



2024年4月に阪急メンズ東京で購入しました。

3回ほど着用しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: オムプリッセイッセイミヤケ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ オムプリッセイッセイミヤケ



ブルゾン BASICS

JL440