『【専用】 hartmann ハートマン ボディバッグ スリング ツイード【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 18時 35分に出品され03月05日 18時 35分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【アイテム】

ハートマン ツイード ベルト スリング ナチュラルツイード バッグ



【ブランド】

Hartmann

HARTMANN

ハートマン



【型番】

HB4267_DX9



【定価】

52,800



【サイズ】（cm）

ヨコ 約18

タテ 約31

マチ 約8.5



【カラー】

ベージュ

ブラウン（レザー部分）



【素材】

ナイロン （キャンバスのような感じです）

レザー 本革



【商品状態】

全ての状態から、新品同様と言えるほどのかなりの美品です！

使用感を感じなく、角スレや目立った傷や汚れ、破損等ございません。

型崩れもなく、ショルダーや繋ぎ目も状態良くとてもきれいです。



他に気になる点などあればお気軽にコメントください。

値下げ交渉もお待ちしております！が、先にご購入いただいた方とお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。



お待ちしております〜！



※即購入OK

※即日発送



カラー···ブラウン



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ハートマン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【専用】 hartmann

ハートマン ボディバッグ スリング ツイード