『【専用】 hartmann ハートマン ボディバッグ スリング ツイード【2024年最新】 』はヤフオクでから03月05日 18時 35分に出品され03月05日 18時 35分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ハートマン
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落札価格13000円
750 入札履歴
終了
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