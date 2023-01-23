『Simply Complicated 長袖ネルシャツ M【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 17時 39分に出品され03月21日 17時 39分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Simply Complicatedは、シンプルでありながらも洗練されたデザインを提供するブランドです。このネルシャツは、カジュアルなスタイルに最適で、様々なコーディネートに合わせやすいアイテムです。



【素材の特性】

100%綿の素材は、肌触りが良く、通気性にも優れています。これにより、快適な着心地を提供し、長時間の着用にも適しています。



【デザイン】

黒と白のチェック柄は、クラシックでありながらもトレンド感を演出します。長袖のデザインは、季節を問わず着用でき、重ね着にも適しています。



- ブランド: Simply Complicated

- サイズ: M

- 素材: 綿100%

- 色: 黒と白のチェック柄



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Simply

Complicated

長袖ネルシャツ

M