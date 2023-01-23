『新品 THE SMOKERS CLUB フーディー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 18時 47分に出品され04月06日 18時 47分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Magic Tree Frogs Purp Invader Hoodie (White) - THE SMOKER’S CLUB





Jonny shipes, Smoke DZA & Shiest Bubzが立ち上げたBrand "THE SMOKERS CLUB" のHoodie



Body : 14oz

Size Chart :

L (着丈:74.9cm、身幅:62.2cm)

XL (着丈:77.5cm、身幅:67.3cm)

XXL (着丈:80.0cm、身幅:72.4cm)



上記のSize Chartに記載があるサイズに関しては在庫がございますので、別サイズ希望の場合はコメント欄よりご希望サイズをお知らせください。



カラー...ホワイト

袖丈...長袖

タイプ...プルオーバー



スモーカーズクラブ

THE SMOKERS CLUB 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品 THE

SMOKERS

CLUB

フーディー