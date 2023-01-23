『SWIMMER・スイマー コロ付きトランク キャリーケース 未使用品!!【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 18時 45分に出品され03月30日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後、大切に保管していましたが使用する機会がないため出品いたします。



レトロなレッドカラーに生成カラーの水玉が可愛いです♪



今では珍しいお品です！

お部屋のアクセントにいかがでしょうか？一気に可愛くなりますよ♪



鍵付き。柄も伸縮可能(最大51cm伸びます)。



トランク外形サイズ(コロを含まない)はおよそ、

縦:48cm、横:31cm、深さ:18cm

トランク内径サイズはおよそ、

縦:45cm、横:29cm、深さ:11cm



美品ではありますが、見落としの小さい傷やスレ等あるかもしれません。神経質な方はご購入をお控えください。













SWIMMER

スイマー

トランク

コロ付きトランク

トランクバッグ

キャリーケース

バギー

バギーバッグ

小物入れ

赤

レッド

水玉

レトロカラー

レトロ



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スイマー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ SWIMMER・スイマー



コロ付きトランク



キャリーケース



未使用品!!