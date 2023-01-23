『ビンテージPENNEYS TOWNCRAFTペニーズタウンクラフト60sセーター【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 13分に出品され03月11日 13時 13分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スペシャルビンテージ

PENNEYS TOWNCRAFT

60sセーターです。



サイズ表記 L



肩幅約47センチ



身幅約55センチ



袖丈約70センチ



着丈約68センチ



多少の使用感ありますが

目立つダメージはありません。

この時代の物としてはかなり綺麗な状態です。



中古品にご理解のある方のみ

ご検討お願い致します



ネック···クルーネック



素材···ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: タウンクラフト

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ビンテージPENNEYS

TOWNCRAFTペニーズタウンクラフト60sセーター