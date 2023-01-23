『AQUA FV800E ドラム式洗濯機 8kg 2020年製【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 04時 46分に出品され04月02日 04時 46分に終了予定です。即決価格は24,244円に設定されています。現在379件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能洗濯機】

AQUAのFV800Eは、2020年製のドラム式洗濯機で、8kgの大容量を誇ります。家庭での使用に最適なサイズで、効率的な洗濯が可能です。



【分解洗浄済み】

この洗濯機は分解洗浄済みで、清潔な状態でお届けします。安心してご使用いただけます。



【保証付き】

6ヶ月の保証が付いており、万が一のトラブルにも対応可能です。安心してご購入いただけます。



- ブランド: AQUA

- モデル: FV800E

- 年式: 2020年

- 洗濯容量: 8kg

- 保証期間: 6ヶ月

- 分解洗浄済み: はい



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし