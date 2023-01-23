『シャネル CHANEL マトラッセ チェーンリュック 黒ゴールド金具 ラムスキン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 02時 10分に出品され03月29日 02時 10分に終了予定です。即決価格は207,900円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック素材···本革

シリアルシール内側にありますが擦れて数字が見えません。

上側のシャネルフックの裏のネジが1個ありません。

シワ、薄汚れ、スレ、少々使用感があります。

30年前にハワイの正規店で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネル CHANEL

マトラッセ チェーンリュック 黒ゴールド金具 ラムスキン