『シャネル CHANEL マトラッセ チェーンリュック 黒ゴールド金具 ラムスキン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 02時 10分に出品され03月29日 02時 10分に終了予定です。即決価格は207,900円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|シャネル
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¥ 16100
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¥ 13000
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¥ 7566
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¥ 10790
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¥ 15000
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マリメッコ Kortteli shopper コルッテリ ビッグ トートバッグ
¥ 7644
大人気★CELINE セリーヌ マカダム柄 ヴィンテージ ブラウン ハンドバッグ
¥ 10854
斜め掛け loeweオリーブグリーン スエード ショルダーバッグ
¥ 14000
kate spade リュック
¥ 8190
落札価格207900円
31 入札履歴
終了
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