『CANON キャノン レンズ EF100mm F2.8 マクロ USM 単焦点【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 10時 15分に出品され03月07日 10時 15分に終了予定です。即決価格は10,556円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昔使用していましたが使わなくなったため

出品させていただきます。



手元に使用できるカメラもないため

動作の確認はできていません。



ご了承お願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし