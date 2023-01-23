『メイリア直筆サイン入り GARNiDELiA(ガルニデリア)初回限定響喜乱舞【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 08時 46分に出品され03月20日 08時 46分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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GARNiDELiAのアルバム響喜乱舞になります。



イベントにて直筆サインをもらっていたそうです。

ケースに若干の擦れはありますが、全体的に状態良好かと思います。

過度に状態を気にされる方はご遠慮ください。



ご質問などございましたらお気軽にどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>邦楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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GARNiDELiA(ガルニデリア)初回限定響喜乱舞