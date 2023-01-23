『【★★★様専用】 レムノス 掛時計 カッコー時計 CARVED CUCU【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 00分に出品され03月24日 00時 00分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Lemnos CARVED CUCU（カーヴド クク）



2020年グッドデザイン賞受賞

2020年アジアデザイン賞 - Merit受賞



文字盤に彫り込まれた文字によって、周囲の光環境に合わせて様々な表情を見せるカーヴドシリーズのカッコー時計バージョン。

彫り込まれた数字から小鳥が顔を出し時間を告げます。

巣穴が指標の数字を兼ねることで、正時の瞬間以外はカッコー時計であることを意識させません。



CARVED CUCU カーヴド クク

定価：¥ 41,800

品番：NTL18-11

サイズ：φ350×d140mm

重量：2,400g

素材：MDF、シナ合板

種類：カッコー時計

機能：音量2段階調整、ライトセンサー機能付

※周囲が暗い時はカッコーが鳴きません 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レムノス