『Porter x SSZ Helmet Bag【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 01時 09分に出品され03月13日 01時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Porter x SSZ Helmet Bag



『裏吉田カバンコレクション』。



定番のタンカーシリーズを裏返して製作された、非常にユーモアでギミックに溢れた逸品。



発売後、即完売した希少なアイテムです。



サイズ:幅 46.4／高さ 50.9／マチ 4.5／ショルダー部分 78.5／重量(g) 560

◾︎定価:¥29,160(税込)



画像3枚目 薄い黒い汚れ



画像4枚目 ビニールポケットのハトメ部分が少し破れています。 ビニールポケットは取り外し可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Porter

x

SSZ

Helmet

Bag