『☆極美品☆ コーチ ハンドバッグ アクセサリーポーチ キャンバス レザー 黒【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 20時 25分に出品され04月29日 20時 25分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【アイテム】

COACH

コーチ

ハンドバッグ

アクセサリーポーチ

キャンバス

レザー

ブラック

6094



【サイズ】

縦 約17cm

横 約22cm

マチ 約6cm



【カラー】

ブラック

黒



【素材】

キャンバス × レザー

本革



【状態】

大切に3回程度使用しました♪

特に目立つ傷や汚れなく、極美品です♪



極美品アイテムとなりますが、あくまで中古品のご理解ある方、ご検討よろしくお願い致します♪



#COACH

#コーチ

#ハンドバッグ

#アクセサリーポーチ

#6094 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ☆極美品☆

コーチ

ハンドバッグ

アクセサリーポーチ

キャンバス

レザー

黒