『【希少・中古】PORTER / VERVE トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 19時 06分に出品され04月01日 19時 06分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER / VERVE

トートバッグ



品番

527-17002



サイズ

約W380×H345×D160（mm）



重量

635g



素材

表：ランダムゴブランナイロンクロス（アクリルコーティング）

裏：ナイロンオックス（アクリルコーティング）



数年前に百貨店で新品で購入後、旅行の際に10～20回ほど使いました。



使用感はあるかと思いますが、とてもしっかりした作りですので、目立つダメージはございません。



(ほとんど目立ちませんが、

・外ポケットのボタン剥げ(3枚目)

・ファスナーの剥げ(4枚目)

・持ち手部分ヨレ(5枚目)

・底部四隅、毛羽立ち(6枚目)

があります。画像で判断お願いします)



バッグの中のポケットのベルクロなどはまったく使ってないのできれいです。



お値下げは不可。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【希少・中古】PORTER

/

VERVE

トートバッグ