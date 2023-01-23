『vivienne westwood ADVAN ショルダーバッグ ヴィヴィアン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 01分に出品され03月23日 02時 01分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉不可

希望価格不要



スマホと財布が入る程度の大きさです。

状態は画像にてご確認ください。

小傷はクリームでケアすれば目立たなくなりそうです。

ほとんど使用していませんが、神経質な方はご遠慮ください。



すり替えキャンセル詐欺が流行っていますので、梱包時に録画します。

悪質なすり替えが行われた場合は然るべき対応を取ります。



カラー グリーン

サイズ 13×17×10

内ポケット有り

紐取り外し可能



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ vivienne

westwood

ADVAN

ショルダーバッグ

ヴィヴィアン