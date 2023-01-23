『未使用 ローレンラルフローレン ビルトインフード ベロアキルテッドジャケット S【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 15時 56分に出品され04月24日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 仕様...フード収納襟、ワッペン、ジップアップ&スナップボタン



サイズ...S

肩幅···39cm

身幅···47cm

袖丈···58cm

着丈···68cm



状態...タグ付きの未使用品です。

※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。



素材...ベロア

表地、裏地、詰め物 ポリエステル100%



カラー...ブラック

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。



付属品...なし

※付属品の欠品については分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用

ローレンラルフローレン ビルトインフード

ベロアキルテッドジャケット S