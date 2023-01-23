『HHKB Professional BT 日本語配列 箱なし【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 10時 19分に出品され04月04日 10時 19分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 7年ほど前に購入し、会社用として利用していましたが、最近フルリモートとなり一台不要になったため出品します。



一応出品前にキートップをすべて外し簡易的な清掃はしており、動作も確認済みです。



一応7年くらい前に買ったものなので、やや汚れありとしてますが、割と綺麗だと思います。





接続形式...有線/ワイヤレス(Bluetooth)



キースイッチ...静電容量無接点方式



キーボード配列...日本語



接続形式...ワイヤレス(Bluetooth) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり