『残りわずか 希少！天然ヘゴ支柱 90cm×4.5cm×3cm 5本セット！【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 00時 09分に出品され03月19日 00時 09分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少な天然ヘゴのヘゴ支柱です。

在庫も残りわずかになりました。

長さ900mm×幅45mm×厚み30mm

かなり昔の物なので目抜けしている物もあるかもしれませんが、未開封なので美品です。

在庫の状態の良いものから発送いたします。

恐らく今後安定して手に入ることはないと思いますので、探されている方いかがでしょうか？



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#ポトス 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>鉢・プランター 商品の状態: 未使用に近い