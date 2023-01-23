『COACH コーチ ショルダーバッグ 6171 シグネチャー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 01分に出品され03月24日 00時 01分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在171件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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COACH コーチ ショルダーバッグ 6171



コーチのショルダーバッグです



ベースカラーがブラックのお色味なので使いやすい一品



使用感はありますが、まだまだ使えるレベルかと思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

コーチ

ショルダーバッグ

6171

シグネチャー