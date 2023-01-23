『Canon IXY 10S SL 簡易動作確認済【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 57分に出品され03月27日 19時 57分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真に写ってる商品、付属品の全てです。



レンズ周り、シャッター部分など小傷が数箇所あります。

中古品であることを十分ご理解した上でご購入していただきますようお願い致します。



動作確認済みですが全ての機能の動作確認したわけではございません

予めご了承ください

SDカードはありません。





Canon IXY 10S シルバー



CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

HDMI端子数(新): 1

SDカード対応種類: SDXC

color: SILVER

センサーサイズ: 1/2.3 型

センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満

タッチパネル有

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: SDXC

モニタ有

光学ズームクラス別: 4.5〜9.4倍

動画圧縮方式: MPEG4

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 1280X720

可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター

手ぶれ補正機能有無・種類: 光学式

撮像素子種類: CCD

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 1351〜1450万画素

顔認識種類: 顔・笑顔認識機能 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キヤノン