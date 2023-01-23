『コービー 6 プロトロ イタリアン カモ 26.5cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 26分に出品され03月26日 20時 26分に終了予定です。即決価格は22,500円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリアへの想いを込めたカモフラージュパターンが復活へ！

NBAの歴史に名を刻む偉大なるレジェンド"KOBE BRYANRT(コービー・ブライアント)"。彼の父親はイタリアでプロバスケットボール選手として活躍、コービーは幼少期をイタリアで過ごし、そこでバスケットボールも熱心に学んだ。またイタリア語も話すことができ、文化や料理に深い興味を持っていたこともあり、"KOBE(コービー)"のシグネチャーにはイタリアをテーマにしたデザインが幾つか存在する。今作は2011年に”NIKE(ナイキ)”から発売された"KOBE 6 ITALIAN CAMO(コービー 6 イタリアン カモ)"の復刻となる。ベースはパフォーマンスとレトロを掛け合わせた、現代仕様へチューニングした"KOBE 6 PROTRO(コービー 6 プロトロ)"を採用。イタリアの多様な風景、葡萄畑、山々、海岸線から着想を得たカモフラージュパターンが特徴。カラーパレットには、ブラック、カーキ、オリーブが組み合わされており、自然の美と都会の生活の調和を表現。またアイコニックなスウッシュにはクリムゾンレッドの色合いで、イタリア人がバスケットボールにもたらす情熱を反映した。コービーとイタリアの繋がりを見事に体現した一足となっている。



使用した商品のため、

スニダンで購入時よりも値段は下げております。

※自宅管理のためあらかじめご了承ください。

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✳︎ご質問等、お気軽にコメントどうぞ！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>バスケ用バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ナイキ