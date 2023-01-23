『ルイヴィトン モノグラム ヴァヴァンPM【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 11時 32分に出品され04月30日 11時 32分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン モノグラム ヴァヴァンPM です。



8年程前に都内のブランドショップで購入しました。



[ルイヴィトン製造番号]



SR0092



[サイズ]



横 約20ｃｍ



縦 約20ｃｍ



幅 約8ｃｍ



[付属品]



保存袋





使用感はありますが、まだまだご使用頂けます。

何かご質問があれば、コメントよろしくお願いします。







#ヴァヴァン

#モノグラム

#ルイヴィトン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン モノグラム ヴァヴァンPM