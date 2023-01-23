『ルイヴィトン モノグラム ヴァヴァンPM【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 11時 32分に出品され04月30日 11時 32分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ルイヴィトン
【美品】ANTEPRIMA アンテプリマ ワイヤーバッグ ブロンズゴールド
¥ 9425
コーチ＊COACHバッグ CM067 ブラック ハンドバッグ ショルダーバッグ
¥ 11570
Deuxieme Classe 【CELERI/セルリ】POCHETTE バック
¥ 7410
美品 CI-VA レザートートバッグ 黒
¥ 11895
美品 PRADA デュエット Re-Nylon バケットバッグ
¥ 57200
★極美品★コーチ★ PVC 2WAY ショルダーシグネチャー ローワン
¥ 8346
BURBERRY バーバリー ハンドバッグ レザー ロゴプレート
¥ 10842
フェラガモ バック
¥ 11050
GIVENCHY ジバンシー ミニボストンバッグ ハンドバッグ
¥ 8580
Dr.Martens ハート ショルダーバッグ
¥ 10075
tocca トッカNOBLE RIBBON NYLONBAG ナイロンバッグ
¥ 9425
ルイ・ヴィトン エピレザー ボストンバッグ 赤
¥ 22440
miumiu ミュウミュウ 2way ヴィンテージバッグ レザー グレー
¥ 9360
UNITED ARROWS ナイロンプレーン リュック
¥ 9750
リベティ⭐︎多機能キャリケース 多機能スーツケース キャリーケース スーツケース
¥ 11550
プラダ ショルダーバッグ
¥ 23400
センソユニコ 慈雨 ショルダーバッグ（牛革製）
¥ 7800
美品☆COACH コーチ 黒 ショルダーバッグ ボディバッグ F39856
¥ 10530
落札価格13650円
566 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！