『極美品 COACH オールドコーチ エルゴ 9025 レザーショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 03時 04分に出品され03月11日 03時 04分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✂︎- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✂︎

毎週レザーバッグを中心に出品しておりますので、気になられるお方は是非フォローリストに入れて頂けると大変光栄です(*´꒳`*)



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オールドコーチの中でも非常に人気、希少なモデルになるかと思います。



お品で出品自体ためらっていますので急に取り止める可能性もございます。ご覧頂いた時がご購入のチャンスかと思いますのでお早めにご検討下さいませ＊









◆ブランド: COACH オールドコーチ エルゴ 9025









◆カラー : ブラック 黒











◆素材：本革 牛革



（商品に表示がない場合は断定できない場合がございます。予めご了承下さいませ。)









◆実寸（平置き）



約:タテ23cm×ヨコ33cm×持ち手50cm



(素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい)





※ 参考 : トルソーサイズ(バスト87・ウエスト65・ヒップ89)









◆ 古物市場主許可 第631572200018号

購入先 ：正規店・質屋・古物市場・ストア商品 ブランドストアオークションサイト その他ネット購入 不要になった私物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

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レザーショルダーバッグ