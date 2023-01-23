『EDITION リバーショートコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 02時 31分に出品され03月26日 02時 31分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊自己紹介文必読



EDITION MELTON SHORT COAT



サイズ S 着丈83 肩幅53 身幅63 そで丈60.5

カラー ブラック





高密度二重織メルトン素材を使用したリバー仕立てのショートコート。

柔らかいウールを高密度に織り上げて仕上げた生地は、美しい立体的なシルエットを出してくれ、経年による型崩れもしにくいタフな素材です。

シャープでミニマルな印象の素材とカラー展開に、ソフトな雰囲気のディテールがマッチした一着。





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tomorrowland 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エディション

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EDITION

リバーショートコート