『ATスラダン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 06時 22分に出品され04月03日 06時 22分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フロントATスラダン3バネ式になります！



フライスで加工してますので未使用に近いにしております。

・ご自身でバネを減らして使用も可能！

段差げをする事で通常より3mm下に取り付け可能！

(スロープ直後のコーナーが入りやすくなります)

ワッシャーを入れてスラスト変更可能！



ご不明点はコメントまでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>自動車 商品の状態: 未使用に近い