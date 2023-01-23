『PLEATS PLEATS ⭐︎ プリーツプリーズ ロングワンピース＆カーディガン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 00時 54分に出品され05月03日 00時 54分に終了予定です。即決価格は22,620円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

PLEATS PLEASE プリーツプリーズ

size４



ロングワンピース＆ロングカーディガンのセットです。

ワンピースの裾にはスリットが入っていて歩きやすいデザインになっております。

落ち着いたクリームホワイトで素敵です。

お探しの方に届けば嬉しいです！



特に目立った傷などはありませんが、自宅保管の中古品にご理解ある方でお願いします。

購入後のキャンセル不可です。



即決歓迎。



他にも沢山PLEATS PLEATSの商品を出品していますので、ご覧下さい。



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季節···オールシーズン



カラー···ベージュ



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: プリーツプリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ PLEATS

PLEATS

⭐︎

プリーツプリーズ ロングワンピース＆カーディガン